Polícia Federal deflagra operação para combater esquema de furto a caixas eletrônicos no Ceará

As investigações foram iniciadas no Estado de Tocantins, estado no qual a Caixa reportou ações de furto qualificado no mesmo modelo criminoso, conhecido como “pescaria de envelopes em caixas eletrônicos”. De acordo com a instituição financeira, em quatro meses do ano de 2022 foram contabilizadas, pelo menos, 42 ocorrências com o mesmo modus operandi contra agências da Caixa sediadas em Goiás, Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí, Paraíba, Bahia e Ceará.

O trabalho desta terça-feira, 24, contou com a colaboração de 50 policiais federais e teve como finalidade cessar as condutas reiteradas e recuperar o prejuízo causado à Caixa Econômica Federal.

Os investigados responderão na medida de suas responsabilidades pelos delitos previstos no art.155, §4º, do Código Penal Brasileiro (CPB), que prevê pena de dois a oito anos de reclusão e multa, e pelo delito de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, cuja pena é de três anos a dez anos de prisão e multa.