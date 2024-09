Chefes de facção criminosa com atuação em Fortaleza e RMF são alvos de operação policial

Três homens acusados de chefiar uma facção criminosa, com atuação no tráfico de drogas em Fortaleza e na Região Metropolitana (RMF), foram alvos de um mandado de prisão preventiva e outros três de busca e apreensão na manhã desta quinta-feira, 26. A operação "Springfield" foi deflagrada pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco).

Um dos alvos era responsável pela administração dos interesses da facção e por fiscalizar o cumprimento das determinações e ideologias impostas pela organização criminosa. Ele, além disso, era administrador de grupos de WhatsApp criados para tratar de assuntos relativos à facção.