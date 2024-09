Mais de 700 costureiras recebem certificados de cursos profissionalizantes em Fortaleza

Após cerca de quatro meses de formação, 717 costureiras receberam certificados de cursos profissionalizantes nessa terça-feira, 24, em uma solenidade realizada na Academia do Professor Darcy Ribeiro, no Centro da Capital. As capacitações fazem parte do projeto da Prefeitura de Fortaleza "Costurando o Futuro", que busca estimular a criação de um grupo produtivo local que será inserido no mercado da moda cearense.

"Essas mulheres participaram de uma verdadeira jornada de aprendizado, onde elas [puderam] iniciar com uma visão geral do que é um empreendimento coletivo, passando por uma capacitação gerencial com foco em negócios. Essas mulheres entraram nas costureiras e estão saindo donas de negócios coletivos", enfatiza Michelle Ribeiro, do Centro de Treinamento e Desenvolvimento (Cetrede), em nota.