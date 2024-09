Ecoponto instalado na Beira-Mar receberá apenas materiais recicláveis

O equipamento funcionará das 6 às 23 horas com o auxílio de um operador que orientará a população sobre o descarte correto do material

A orla de Fortaleza recebeu a instalação do Ecoponto do Mar. O equipamento, resultado de parceria entre a Secretaria Municipal da Conservação e Serviços Públicos (SCSP) e a Agência de Desenvolvimento da Economia do Mar (Ademfor), integra a política de sustentabilidade e foi instalado na altura no número 1800 na avenida Beira-Mar. Exclusivo para o recebimento de material reciclável, está funcionando desde a segunda-feira, 23, sendo o primeiro do tipo criado para a orla.

O Ecoponto do Mar funciona em uma estrutura formada por contêiner. Ele fica situado no bolsão de estacionamento da avenida Beira-Mar em frente ao edifício Dom Pedro. Por estar em fase de testes, ele funcionará das 6 às 23 horas todos os dias, com o auxílio de um operador em tempo integral que orientará a população sobre o descarte correto de resíduos.