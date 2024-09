Fortaleza sedia o 48º Congresso da Sociedade Brasileira de Imunologia - NeuroImmunology 2024 Crédito: Reprodução/Freepik

Entre os dias 25 e 29 de setembro, Fortaleza receberá o 48º Congresso da Sociedade Brasileira de Imunologia (SBI) - NeuroImmunology 2024. O evento ocorrerá no Centro de Eventos do Ceará, reunindo renomados especialistas de diversos países para discutir as interações entre os sistemas nervoso, imunológico e endócrino, com foco nas doenças neurológicas. Congresso abordará temas sobre pesquisa da saúde cerebral, explorando o impacto de fatores como estresse e alimentação na função cognitiva e na prevenção de doenças complexas. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Dentre os palestrantes de destaque estão Wilson Savino, da Fiocruz, e Carmem Juracy Silveira Gottfried, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), que compartilharão suas pesquisas sobre a sintaxe imunoneuroendócrina e a neuroimunologia no transtorno do espectro autista.

O evento contará também com a participação de cientistas de prestígio internacional, como Ana Rosa Perez, da Argentina, que discutirá as interações neuroimunes relacionadas ao estresse, e Victorio Bambini Junior, da Lancaster University, que abordará aspectos neuroimunológicos do autismo. O presidente do Congresso, o médico Moisés Bauer, enfatiza a importância da troca de conhecimentos e inovações científicas que moldam o futuro da neuroimunologia. O Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Neuroimunomodulação (INCT-NIM), referência em pesquisa de neuroimunomodulação no Brasil, participará do evento.,