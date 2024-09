Posto do Detran de Messejana passa a funcionar no shopping Giga Mall

O equipamento oferece todos os serviços do Detran, como primeiro emplacamento, vistoria e atualização de endereço, renovação e 2ª via de CNH, exames teóricos de Legislação e transferência veicular

Um novo posto do Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran) foi inaugurado no subsolo do Giga Mall Messejana em uma cerimônia realizada nesta terça-feira, 24. A nova unidade substitui o antigo endereço que funcionava na avenida Frei Cirilo, 4561. Com este, somam 136 unidades de atendimento do serviço público em todo o Ceará, sendo 11 em Fortaleza.

O equipamento oferece todos os serviços do Detran, como primeiro emplacamento, vistoria e atualização de endereço, renovação e 2ª via de CNH, exames teóricos de Legislação e transferência veicular.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O governador Elmano de Freitas pontuou que a instalação do novo posto no shopping é um exemplo de ganho para todos. “Aqui estamos oferecendo comodidade ao cidadão, ajudando a quem está gerando emprego, ajudando o empregado a trabalhar e ao servidor do Detran e as pessoas que realizam os atendimentos a trabalharem em condições dignas”, diz.