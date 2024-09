Homem investigado por integrar grupo criminoso com atuação no Quintino Cunha é preso, em Fortaleza

Um homem de 32 anos investigado por homicídio e por integrar um grupo criminoso de origem paulista com atuação na Comunidade do Sossego , no bairro Quintino Cunha, em Fortaleza, foi preso na tarde desta sexta-feira, 20, no bairro Antônio Bezerra, também na Capital.

Após a prisão, o homem foi conduzido à Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), onde os devidos procedimentos foram realizados. Ele está à disposição da justiça.

As investigações, que levaram à detenção, foram realizadas pela Draco. Já o mandado de prisão foi emitido pela 2ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza. A ação de captura teve apoio do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE).

