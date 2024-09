Adolescentes são apreendidos em comunidade da Praia do Futuro onde PM foi morto

Revólver, munições cocaína e celulares foram encontrados com os suspeitos. Envolvimento deles no homicídio do subtenente Celestino Cursino de Abreu Filho é investigado

Dois adolescentes, de 15 e 17 anos, foram apreendidos na noite desse sábado, 21, na comunidade dos Cocos, no bairro Praia do Futuro, em Fortaleza. Com eles, policiais militares apreenderam um revólver, nove munições, 25 papelotes de cocaína e dois celulares.

As apreensões se deram durante as diligências realizadas pelas forças de segurança para localizar suspeitos de envolvimento no assassinado do subtenente Celestino Cursino de Abreu Filho, de 48 anos. Ele foi morto na própria comunidade dos Cocos na tarde de sábado, após ser arrebatado por criminosos enquanto trafegava de carro pela região.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil investiga se os dois adolescentes participaram da morte do subtenente Celestino.