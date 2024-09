PM preso por organização criminosa vira réu por duas mortes no Serviluz

O cabo da Polícia Militar José Otaviano Silva Xavier, de 39 anos, virou réu acusado de um duplo homicídio ocorrido em agosto de 2019 na comunidade do Serviluz, localizada no bairro Cais do Porto, em Fortaleza. Nessa sexta-feira, 20, foi publicado no Diário de Justiça do Estado (DJCE) o cumprimento do mandado de prisão preventiva que existia contra ele referente ao duplo assassinato.

O cabo Xavier, também conhecido como Blade ou SD Guerreiro, já estava preso acusado de integrar uma organização criminosa composta por PMs, que praticaria crimes como extorsão, agiotagem e tráfico de armas. Nessa nova denúncia, o cabo é acusado de matar Alexandre Carvalho e Silva, de 31 anos, e Luiz Guilherme Leonor da Conceição, de 22 anos.

Denúncia do Ministério Público Estadual (MPCE), aceita pela Justiça no último dia 6 de setembro, aponta que o acusado fazia parte de um grupo de quatro mascarados que invadiu a residência onde as vítimas dormiam, no início da manhã do dia 31 de agosto de 2019, e disparou contra elas.