Três homens morrem em confronto com a PM em Miraíma, no Ceará

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

A PM informou que, por volta das 14 horas, agentes da 1ª Companhia do 11º Batalhão se dirigiram à localidade de Açude das Irmãs, na Zona Rural de Miraíma, para averiguar denúncia de que quatro homens armados estavam escondidos em um matagal.

Três homens morreram em decorrência de intervenção policial na tarde dessa sexta-feira, 20, em Miraíma , município do Vale do Curu.

“Com o apoio do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRAIO), as equipes realizaram buscas e se depararam com o grupo suspeito que, ao perceber a presença policial, efetuou disparos de arma de fogo contra os militares”, afirmou a corporação em nota.



“Em legítima defesa e para cessar a injusta agressão os policiais revidaram. Cessados os tiros, foi verificado que três suspeitos foram lesionados, sendo socorridos em seguida, porém, todos foram a óbito no hospital”.