Cantora é morta a tiros durante a madrugada no Centro de Maracanaú

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Vítima foi identificada como Giselle Bernardo, de 35 anos. Nenhum suspeito foi preso e o Departamento de Homicídios investiga as motivações do crime

Uma mulher de 35 anos foi morta a tiros por volta das 4 horas da madrugada deste sábado, 21, na Rua do Trilho, Centro de Maracanaú (Região Metropolitana de Fortaleza). Giselle Bernardo era cantora e tinha mais de 20 mil seguidores somente em sua conta no Instagram.

Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito do crime havia sido preso. A Polícia Civil investiga as circunstâncias e a motivação do crime.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso.