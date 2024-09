Mais de 330 kg de drogas são apreendidos em Fortaleza após denúncia anônima

Parte dos entorpecentes estavam escondidos dentro de um pneu no porta-malas de um veículo. O restante estava em uma residência no bairro da apreensão

Um homem de 27 anos foi preso e mais de 330 quilos (kg) de drogas e munições foram apreendidas no bairro Passaré, em Fortaleza, na tarde desta quarta-feira, 18, após uma denúncia anônima. Parte dos entorpecentes estavam escondidos dentro de um pneu no porta-malas de um veículo. O restante estava em uma residência no bairro da apreensão.



Ao longo das investigações, as equipes localizaram um veículo que saía da residência e fizeram um acompanhamento tático. Ao abordar o automóvel, encontraram dois pacotes de cocaína, pesando cerca de 1 kg, dentro de um pneu. Ao retornarem para a casa do suspeito, encontraram mais 330 kg de maconha e outras substâncias ilícitas.