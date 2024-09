Após barracas na Barra do Ceará serem destruídas, maré deve baixar na próxima semana

O avanço do mar em Fortaleza, no Ceará, deve diminuir a partir da próxima terça-feira, 24, com coeficiente de maré de 38, conforme consta no relatório de Tabela das Marés e Solunares. Todavia, o documento indica que, a partir do dia 29 de setembro, os números voltam a aumentar. Nesta quinta-feira, 19, barracas na orla da Barra do Ceará foram derrubadas pelo avanço do mar.

Os coeficientes de marés indicam a amplitude da maré prevista (diferença de altura entre as consecutivas preias-mar e baixas-mar de um lugar). O coeficiente de marés máximo possível é 120. Nesta quinta-feira, 19, o coeficiente registrado foi de 114.

O professor de Oceanografia do Instituto de Ciências do Mar da Universidade Federal do Ceará (Labomar-UFC), Carlos Teixeira, explica que a maior amplitude da maré foi registrada na última quarta-feira, 18, com 2,8 metros, mas destaca que, até a próxima segunda-feira, 23, as marés ainda estarão altas, com 2,5 metros.