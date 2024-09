Maré derruba barracas e estruturas na Barra do Ceará, em Fortaleza

Em dias comuns, uma das barracas atingidas comporta 160 mesas, mas com o avanço do mar o número reduz para 16

Após 29 anos desde a sua fundação, o estabelecimento hereditário já comporta cerca de 160 mesas em outras épocas do ano, contudo, no tempo de maré cheia o número reduz para 16 e, consequentemente, gera prejuízos para a barraca.

“Já está com mais ou menos quatro anos que a gente vem nessa luta. Todo ano, nesta época, a maré dá essa avançada por causa do quebra-mar que a gente não tem e, quando dá essa maré alta, a gente acaba ficando mais preocupado”, relata Paulo Vinicius, dono da Barraca Pascoalina.

Cerca de 16 barracas e estruturas implantadas na orla do bairro Barra do Ceará, em Fortaleza , foram derrubadas e destruídas pelo avanço do mar na manhã desta terça-feira, 19,.

“Pode ser coincidência ou não, mas quando fizeram aquele espigão (na Praia de Iracema) a gente sofreu um pouco e quando fizeram aquele do Icaraí a gente sofreu mais ainda. Creio eu que a retenção da água esteja nesse meio aqui, na Barra do Ceará, no Vila do Mar”, acrescenta o comerciante.

Vinicius comenta que neste ano a maré foi “mais rigorosa ainda” em comparação a dos anos anteriores. Dentre os principais impactos sofridos pelo negócio, está a perda de dez palhoças, que consiste em cabanas rústicas feitas de palha. Cada cabana custa cerca de R$ 350.

“A gente passa o dia trabalhando, olhando os gráficos, e quando vai dar maré alta a gente vem com a nossa equipe particular, meus familiares, a gente vem, fica cavando e emendando pra ver como é que vai dar, mas é difícil”, relata.



Os proprietários lidam com o cenário há cerca de um mês.