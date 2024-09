Grande Mucuripe: comunidade enfrenta problemas de mobilidade com elevador sobre trilhos abandonado

“Até que enfim alguém veio olhar isso aqui”. Foi o que disse um morador da comunidade Castelo Encantado, no Grande Mucuripe, quando viu que o elevador sobre trilhos – que iniciou suas operações em 2020 por apenas quatro meses – era observado no local pela equipe de reportagem do O POVO. A Secretaria da Gestão Regional informou que será aberto um processo de licitação para a substituição do meio de locomoção.

O equipamento foi instalado no local por meio de uma parceria do Ministério do Turismo com a Prefeitura de Fortaleza para auxiliar na locomoção de pessoas com problemas de mobilidade a saírem do térreo da avenida Vicente de Castro até o topo do Mirante.

O elevador sobre trilhos está cheio de entulhos. Uma das formas de se locomover pela comunidade é usando as escadarias que tem pelo local ou a improvisada que fica ao lado da Escola de Gastronomia do Mucuripe, que é totalmente sem acessibilidade.