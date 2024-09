Pai e filho são presos por manter aves silvestres em cativeiro

A prisão aconteceu na manhã desta quarta-feira, 11, no bairro Mucuripe

Duas pessoas foram presas e 29 aves silvestres foram resgatadas em uma operação da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) no bairro Mucuripe, em Fortaleza, na manhã desta quarta-feira, 11. Conforme a denúncia feita de maneira anônima, um homem mantinha dezenas de animais silvestres em cativeiro em uma residência.

Com as informações, agentes da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), unidade especializada da Polícia Civil, foram ao imóvel indicado e no local, foram encontrados 29 pássaros silvestres encarcerados.

Dois homens, um de 62 anos e outro de 33 anos — que são pai e filho – foram autuados em flagrante. Na residência, o suspeito de 62 anos mantinha as aves silvestres presas. No momento da prisão do pai, o filho desacatou e injuriou a equipe que estava à frente dos trabalhos.