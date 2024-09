Carro colide em VLT no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza; acidente não deixa vítimas

O acidente ocorreu entre as estações Álvaro Weyne e Moura Brasil. Conforme a Metrofor, o trecho não permite a travessia de veículos, portanto, aqueles condutores que utilizam o perímetro para esta finalidade estão infringindo o artigo 260 do Código Penal.

Em vídeos que circulam nas redes sociais é possível ver algumas pessoas e policiais que estavam no local, ajudando a retirar o veículo da via férrea.

Em decorrência do acidente, a via férrea teve de ser interditada por alguns minutos até a remoção do automóvel. Em seguida, a linha Oeste passou a circular em sua programação normal.

Há aproximadamente um mês, um acidente envolvendo um carro e um vagão do VLT vitimou fatalmente três pessoas, entre elas uma criança de seis anos. O caso ocorreu quando o veículo tentou atravessar a via férrea no momento da passagem do trem, entre as estações Borges de Melo e Vila União.



À época, a Metrofor afirmou que as sinalizações do trecho estavam em funcionamento no momento do acidente. No VLT não houve vítimas.

Na ocasião, o Tenente-coronel Tallys Lima, do Corpo de Bombeiros, informou que a colisão do metrô com o automóvel haviam cinco pessoas no automóvel, sendo quatro mulheres e uma criança do sexo masculino. O salvamento chegou e diante da complexidade do acidente foram acionadas guarnições de salvamento e combate a incêndio. Viaturas do Samu transportaram as duas vítimas retiradas com vida.