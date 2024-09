Drogas, identidades e dinheiro falso são apreendidos no Aeroporto de Fortaleza

Uma fiscalização de rotina no Terminal de Cargas do Aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza, resultou na apreensão de drogas, documentos e dinheiro falso, nesta quinta-feira, 19. Ao todo, oito carteiras de motorista, oito carteiras de identidade e R$ 3.040 foram localizados em cinco encomendas postais.

Segundo informações da Receita Federal, dois envios estavam dispostos com o dinheiro, dois com os entorpecentes e uma quinta encomenda com as identidades. Todos os pacotes tinham a Capital como último destino.