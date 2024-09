"Don Juan" é preso em Fortaleza após causar R$ 300 mil em prejuízos para vítimas

Um homem identificado como David Alves Bezerra, 33, foi preso durante a última terça-feira, 17, no bairro Edson Queiroz, suspeito de aplicar golpes de “Don Juan” em Fortaleza. Pelo menos nove mulheres teriam sido vítimas do golpe e juntas, tiveram o prejuízo de R$ 300 mil.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), o homem responde por crimes de estelionato aplicados em diversos estados do Brasil. Ainda de acordo com a pasta, David já havia sido preso em 2022 e estaria descumprindo medidas cautelares.