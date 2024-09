Homem é conduzido à delegacia suspeito de ameaçar funcionários de escola em Fortaleza

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi conduzido ao 4°Distrito Policial na segunda-feira, 16, após ameaçar funcionários de uma escola municipal no bairro São João do Tauape, em Fortaleza. As aulas foram mantidas, de acordo com a Secretaria Municipal da Educação de Fortaleza (SME).

Ele foi levado até às forças de segurança após a Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) ter sido acionada.