Empresário "Dick Vigarista" da construção é condenado por estelionatos em Fortaleza e na RMF

A denúncia pelo crime de estelionáto foi feita por Andrea Nunes De Carvalho Pinto, por intermédio do Ministério Público do Ceará (MPCE). Em 2020, a jornalista contratou os serviços da Sosa Construções para reforma de sua casa, mas o imóvel não foi entregue.

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) condenou, no último dia 11 de setembro, o empresário conhecido como “Dick Vigarista”. Proprietário da empresa Sosa Construções Urbanas , Reinaldo Lucas de Souza Nogueira é conhecido por ter aplicado golpes envolvendo a reforma e construção de imóveis em Fortaleza e na Região Metropolitana (RMF).

A vítima optou por não divulgar o valor da indenização. De acordo com o TJCE, o réu ainda pode apelar da sentença em liberdade.

Reinaldo Lucas de Souza Nogueira tinha como procedimento receber os pagamentos pelas obras. Contudo, após iniciar os trabalhos nos imóveis, sumia com o dinheiro das vítimas. Conforme publicado pelo O POVO, o prejuízo dos clientes chegava a mais de R$ 50 mil.



Em 2020, Andrea estava em busca de empresas para realizar uma obra em sua casa. Após algumas pesquisas, decidiu visitar, juntamente com sua mãe, o escritório do acusado. No contrato, o réu assumiu a responsabilidade pela execução completa da obra e pela compra dos materiais de construção.

Para que os trabalhos fossem iniciados, Andrea e a mãe deixaram a residência no bairro José Bonifácio e foram morar em uma casa alugada. Ela explica que os trabalhos de reforma começaram por volta de agosto e setembro de 2020, com data de entrega para, no máximo, dezembro do mesmo ano.