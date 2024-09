Acusados pela morte de torcedor do Fortaleza no bairro Jangurussu são presos

Quatro acusados pela morte de um torcedor do Fortaleza foram presos durante uma operação da Polícia Civil do Ceará (PC-CE) nesta quarta-feira, 18. A vítima Ozeni de Sousa Silva foi assassinada na madrugada do último dia 26 de setembro, na sede da torcida organizada no bairro Jangurussu, em Fortaleza.

Conforme apuração do O POVO, os mandados de prisão foram cumpridos contra Dyego Wllian Carneiro Araújo, Ezequias Ferreira Lima dos Santos, Emanuel Arislênio Vieira e Marcos da Silva Nascimento.

O trabalho teve a participação de 17 equipes, incluindo as delegacias do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o Núcleo Operacional e o Núcleo de Inteligência do DHPP.