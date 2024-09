Homem atira contra residência de policial no bairro Jangurussu, em Fortaleza

A casa de um sargento da reserva remunerada da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) foi alvo de disparos na noite dessa segunda-feira, 16. O caso aconteceu no Bairro Jangurussu, em Fortaleza .

O caso ocorreu no mesmo dia em que um policial militar de 54 anos foi morto a tiros na Barra do Ceará. O agente de segurança teve a casa invadida enquanto estava de folga.

Conforme a PMCE, equipes da corporação se dirigiram ao local para identificar e localizar os autores dos disparos.

As investigações ficaram a cargo do 30º Distrito Policial, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) na região, conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).