Depois de quase dois anos preso por morte de PM, homem tem inocência provada por selfie

Um homem de 33 anos que estava preso por quase dois anos, suspeito de estar envolvido na morte de um policial militar na cidade do Guarujá, no litoral de São Paulo, foi inocentado por causa de uma selfie que comprova que ele não participou do crime, ocorrido em setembro de 2021. As informações são do portal UOL.

O homem, preso ainda em 2021, estava a 10 quilômetros (km) do local onde o policial Rosa Froes, 43, foi morto, de acordo com uma selfie enviada por ele à namorada. Na ocorrência do crime, o militar estava em uma motocicleta quando foi abordado por criminosos. Ele reagiu e acabou sendo morto.