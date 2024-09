A relação entre alimentação, bem-estar e sucesso empreendedor: inscreva-se no Missão Mulher 2024

O Missão Mulher é comandado pela jornalista Lêda Maria Souto Crédito: divulgação

Ser feliz é uma arte. Ter sucesso ao empreender, uma técnica que pode ser aprendida. Unindo essas duas premissas, o seminário Missão Mulher 2024 convidou a médica homeopata e ortomolecular Erotildes Honório para discutir como hábitos alimentares influenciam a saúde mental e o desempenho no empreendedorismo. O debate integra a programação do evento, cuja terceira edição ocorre no dia 16 de setembro, no Hotel Gran Marquise, em Fortaleza. A médica conduzirá o tema na palestra "A íntima relação entre saúde e longevidade". Erotildes vai abordar o autocuidado com a alimentação como uma ferramenta importante para quem deseja empreender. De acordo com Erotildes, também professora universitária, uma alimentação adequada contribui para a disposição física e mental, fatores necessários para enfrentar os desafios do mundo empresarial. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Uma pessoa com fadiga, sonolência, dispersão ou baixa autoestima pode ter dificuldade em gerir ou iniciar uma empresa", afirma a médica, destacando que uma dieta equilibrada, rica em nutrientes como vitamina C, D, cálcio e ferro, é fundamental para manter o bom funcionamento do organismo e da saúde emocional.

“Se você se alimenta de embutidos e açucarados com uma frequência muito grande, você não tem condição de ter uma atividade emocional e tentar essa busca pela felicidade, pelo bem-estar”, afirma a médica. Reside aí a relação da alimentação com a saúde emocional, explica a médica. De acordo com ela, o intestino, muitas vezes chamado de "segundo cérebro", tem um papel importante no equilíbrio mental e emocional. “Há uma relação absolutamente direta entre o metabolismo do intestino, que é a assimilação e a desassimilação dos nutrientes que vêm dos alimentos ingeridos, e a nossa capacidade mental, a nossa agilidade mental, a nossa acuidade mental”, afirma a homeopata. Erotildes explica que “a pessoa que tem uma boa alimentação naturalmente tem um bom discernimento emocional”, o que ajuda no processo de tomada de decisões. “Às vezes você cuida muito mais da sua empresa, achando que ela é muito especial para você, e deixa de se cuidar, sem atentar para a razão muito direta de que se você adoece, se você não pode ir à empresa, sua empresa está entregue a outras pessoas”, alerta a profissional.

Seminário MIssão Mulher 2024

A palestra faz parte de uma programação do evento realizado pelo O POVO que inclui discussões sobre diversos aspectos do empreendedorismo feminino, com foco em como as participantes podem melhorar seus resultados ao cuidar de sua saúde.

Com o tema “o melhor do empreendedorismo e da arte de ser feliz”, o evento chega para ampliar as abordagens das palestras com temas ligados à felicidade, saúde e bem-estar. Esta é a terceira edição do seminário Missão Mulher, comandado pela jornalista Lêda Maria Souto. Programação

Bloco Inovações:

- “Diversidade e Inclusão: a visão de um mundo novo e os benefícios empresariais.”

Glacyane Farias Lima, superintendente Ceará - Serviços ao Cidadão/Grupo Marquise



Bloco Saúde:

- “Dançando, inspirando e expirando pela vida”

Dra. Márcia Alcântara

-“A íntima relação entre saúde e longevidade”.

Dra. e profa. Erotildes Honório

Bloco Harmonia Pessoal e Profissional:

- “Quem devemos ser na trajetória das relações amorosas?”

Psicólogo Marcos Aurélio Patrício Ribeiro

-“Uma vida menos on-line e mais on-life em beneficio do crescimento profissional”

Prof. Nazareno de Oliveira

Bloco Finanças e Sucesso:

- “A energia do dinheiro e as oportunidades de negócios para a mulher empreendedora”

Eliane Brasil, economista e superintendente do BNB

- “Sucesso pede novos conhecimentos e liderança”

Emília Buarque, gestora pública e empresarial