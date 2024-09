Missão Mulher 2024 terá bloco reservado à harmonia pessoal e profissional. Inscreva-se

Investir na vida pessoal traz retornos sobre a esfera profissional. Benefícios de uma vida mais off-line para o sucesso no empreendedorismo será debatido no seminário. Crédito: Divulgação.

Neste ano, o seminário Missão Mulher traz um bloco inteiro dedicado ao equilíbrio harmônico entre a vida pessoal e profissional, despertando provocações sobre como uma esfera retroalimenta a outra. O bloco "Harmonia Pessoal e Profissional" abre o evento, iniciando a partir das 16h30, e tem à frente dois palestrantes que vão falar de temas que vão de relações amorosas aos benefícios de uma vida fora do ambiente online. Em seu terceiro ano consecutivo, o seminário abrange, além de tópicos mais técnicos e comumente associados ao empreendedorismo, aspectos da vida em geral. O objetivo é refletir como o empreendedorismo está contido na vida, e por isso não se deve reduzi-la ao trabalho, buscando um equilíbrio harmônico. "O equilíbrio sempre foi a bússola e o norte daqueles que buscam fazer hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje, é o sentido da vida, o sonho da superação e perfeição", afirma Nazareno de Oliveira, que conduzirá o tema "Uma vida menos on-line e mais on-life em benefício do crescimento profissional".

Na palestra, ele vai falar sobre a construção de uma sociedade mais humana e sobre relações ancoradas no mundo real, menos hiperconectadas. Ele relaciona algumas sugestões para manter uma vida mais “on-life”:

“O contato com o mundo vivo e a natureza, o movimento, o corpo são, a mente sã, o prazer da leitura de livros físicos, o culto à beleza das artes em todas as suas dimensões e áreas, a interação social, o conviver, mais olhos nos olhos, menos celular, mais brincar”, exemplifica o professor. O seminário inicia às 16h do dia 16 de setembro, no Hotel Gran Marquise, em Fortaleza. Com inscrições gratuitas via Sympla, quem comparecer terá direito a certificado de participação.



Diversidades

O seminário Missão Mulher 2024 celebra a diversidade, posicionando-se como um evento plural. Apesar do público prioritário do seminário ser mulheres empreendedoras, o evento não exclui os demais interessados em aprofundar seus conhecimentos no mundo do empreendedorismo e do bem estar. Ainda no bloco “Harmonia Pessoal e Profissional”, o psicólogo Marcos Aurélio Patrício Ribeiro vai ministrar a palestra “Quem devemos ser na trajetória das relações amorosas?”, que debaterá o conceito de felicidade, de feminino e de empreendedorismo feminino na sociedade contemporânea.

“Pessoalmente, acho fundamental no dia de hoje a gente debater sempre sobre esse papel da mulher na sociedade contemporânea, diante de uma situação onde as mulheres, apesar de terem se libertado de várias amarras, ainda vivem situações de escravidão, principalmente associadas à situação da escravidão da estética”, afirma o psicólogo. Seminário MIssão Mulher 2024 A palestra faz parte de uma programação do evento realizado pelo O POVO que inclui discussões sobre diversos aspectos do empreendedorismo feminino, com foco em como as participantes podem melhorar seus resultados ao cuidar de sua saúde. Com o tema “o melhor do empreendedorismo e da arte de ser feliz”, o evento chega para ampliar as abordagens das palestras com temas ligados à felicidade, saúde e bem-estar. Esta é a terceira edição do seminário Missão Mulher, comandado pela jornalista Lêda Maria Souto com coordenação da jornalista Paula Lima.

Programação*

*A programação está sujeita a alteração. 16h – abertura e credenciamento Bloco Harmonia Pessoal e Profissional

16h30 – Palestras:

>> Quem devemos ser na trajetória das relações amorosas?

Psicólogo Marcos Aurélio Patrício Ribeiro

>> Uma vida menos on-line e mais on-life em beneficio do crescimento profissional

Prof. Nazareno de Oliveira Bloco Finanças e Sucesso

17h – Palestras:

>> Diversidade e Inclusão: a visão de um mundo novo e os benefícios empresariais.

Glacyane Farias Lima, superintendente Ceará - Serviços ao Cidadão/Grupo Marquise >> A energia do dinheiro e as oportunidades de negócios para a mulher empreendedora

Eliane Brasil, economista e superintendente do BNB