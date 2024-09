Sucesso pede novos conhecimentos e liderança. Tema será abordado no seminário Missão Mulher 2024. Inscreva-se

“Todos nós, mulheres ou homens, precisamos estar em constante aprendizado. Lifelong learning é quase uma exigência dos dias atuais, com alta oferta de conteúdo. Mas há que se fazer uma curadoria do aprendizado que gere oportunidade e também satisfação. Liderar também é medir com equilíbrio os projetos que vamos abraçar, mutilar os outros papeis que temos como mulheres”, afirma a gestora.

Na palestra, o sucesso, conceito tão subjetivo, ganha a atenção ao ser abordado na perspectiva que exige de gestoras a atualização constante de seus conhecimentos, incluindo aqueles relacionados a Liderança. De modo geral, o sucesso no âmbito profissional será abordado no entendimento de conquista de um espaço almejado, “sem que seja necessário abrir mão de equilíbrio no contexto pessoal”, frisa a palestrante.

A cada ano, o seminário Missão Mulher cresce em escopo e temáticas. O objetivo é um só: fazer mulheres empreendedoras cearenses crescerem junto. Neste ano, o evento traz entre os conteúdos a palestra que intitula esta matéria. No dia 16 de setembro, a gestora pública e empresarial Emília Buarque vai comandar a palestra “Sucesso pede novos conhecimentos e liderança”, a partir das 17h, no Hotel Gran Marquise. O seminário, contudo, inicia às 16h, dá direito a certificação e tem inscrições gratuitas via Sympla .

Mas diante de um cenário empresarial dinâmico e exigente, como mulheres podem se apropriar de estratégias de liderança para atingir o sucesso? Emília sinaliza que a evolução ocorre através do conhecimento teórico ou adquirido em vivências práticas, “mas sobretudo fazendo parte de redes que as conectem com vínculos que as apoiem”.

A palestra compõe o bloco “Finanças e Sucesso”, que conta também com a palestra “A energia do dinheiro e as oportunidades de negócios para a mulher empreendedora”, a ser ministrada por Eliane Brasil, economista e superintendente do Banco do Nordeste (BNB), e com a palestra “Diversidade e Inclusão: a visão de um mundo novo e os benefícios empresariais”, a cargo de Glacyane Farias Lima, superintendente Ceará - Serviços ao Cidadão/Grupo Marquise.

A palestra faz parte de uma programação do evento realizado pelo O POVO que inclui discussões sobre diversos aspectos do empreendedorismo feminino, com foco em como as participantes podem melhorar seus resultados ao cuidar de sua saúde.

Com o tema “o melhor do empreendedorismo e da arte de ser feliz”, o evento chega para ampliar as abordagens das palestras com temas ligados à felicidade, saúde e bem-estar. Esta é a terceira edição do seminário Missão Mulher, comandado pela jornalista Lêda Maria Souto com coordenação da jornalista Paula Lima.