Missão Mulher 2024: Seminário discute empreendedorismo feminino e bem-estar

Nesta segunda-feira, 16, o auditório do Hotel Gran Marquise, em Fortaleza, será palco da terceira edição do seminário Missão Mulher. Promovido pelo O POVO, o evento tem como tema “O melhor do empreendedorismo e da arte de ser feliz" e a entrada é gratuita. As inscrições são online, via Sympla.



Coordenado pela jornalista Lêda Maria, o momento está marcado para iniciar às 16 horas. Entre os palestrantes convidados estão a superintendente do Ceará Cidadão, Glayciane Lima; a superintendente do Banco do Nordeste, Eliane Brasil; e a médica homeopata e ortomolecular Erotilde Honório.

Também vão palestrar a gestora pública e empresarial, Emília Buarque; o psicólogo, Marcos Aurélio Patrício; o empresário e educador Nazareno Oliveira; a empresária e blogueira Mana Holanda; e a médica Márcia Alcântara.