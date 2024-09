Fortaleza ultrapassa meta de imunização contra meningite C

Vacinação infantil a Meningite C na Unidade Básica de Saúde - Pio XII Crédito: FERNANDA BARROS

Fortaleza ultrapassou a meta de imunização contra a meningite C. A capital cearense alcançou o percentual de 96,53% do público-alvo vacinado. A meta preconizada pelo Ministério da Saúde é atualmente de 95%.

A vacina da meningite C protege contra o meningococo do sorogrupo C. A imunização é indicada em duas doses, aos 3 e 5 meses de idade, e um reforço aos 12 meses. Temporariamente, o Ministério da Saúde está disponibilizando a vacina ACWY para essa faixa etária. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em 2020, a meta também havia sido ultrapassada, quando a Prefeitura de Fortaleza vacinou todo o público-alvo. Entre 2021 e 2023, a média da cobertura foi de 76%.

Neste ano, a Capital também registrou aumento na cobertura das principais vacinas do calendário. De janeiro a julho, cresceram o número de aplicações das vacinas pentavalente, com cobertura de 87,02% do público-alvo, poliomielite (86,73%), pneumocócica 10 (86,13%) e rotavírus (84,35%). Para o secretário da Saúde de Fortaleza, Galeno Taumaturgo, os resultados estão atrelados ao cenário pandêmico e a atual recuperação dos índices de cobertura. "Fortaleza alcançou todo o público em 2020, nos anos seguintes tivemos uma crise sanitária que afetou as coberturas. Agora, em 2024, já percebemos os resultados das ações visando estimular a vacinação e o retorno da população às unidades em busca de imunizantes", diz o gestor.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) tem realizado uma série de ações para elevar a cobertura, entre elas: vacinação em escolas e creches da rede pública; salas de vacinação abertas aos finais de semanas e feriados; busca ativa; vacinação descentralizada, em locais como shoppings, eventos e mutirões de saúde; e educação e conscientização para que a população confie na eficácia da imunização infantil. Apesar das demais vacinas do Calendário Básico das crianças ainda não terem sido alcançadas, os números já mostram um cenário mais favorável, segundo a coordenadora de Imunização de Fortaleza, Vanessa Soldatelli.

"Quanto mais pessoas vacinadas, menor a possibilidade de disseminação de doenças. Também temos que levar em consideração que as crianças são um dos públicos mais vulneráveis e precisamos evitar principalmente a hospitalização. Então, elas precisam ser vacinadas, assim como as pessoas de seu convívio", reforça Vanessa.

Vacinação em Fortaleza Ao todo, 19 vacinas são ofertadas nos 132 postos de saúde da Capital, de acordo com o calendário vacinal de cada faixa etária. São elas: BCG: previne tuberculose e meningite



Hepatite B: previne hepatite B;



Pentavalente: previne difteria, tétano, coqueluche, meningite e outras infecções por Haemophilus influenzae tipo b e hepatite B;



VIP (Vacina Inativada contra a Poliomielite): previne poliomielite ou paralisia infantil;



VORH (Vacina Oral de Rotavírus Humano): previne diarreia por rotavírus;



Pneumocócica: previne pneumonia causada pelo pneumococo;



Meningocócica C: previne doenças provocadas pela bactéria Neisseria Meningitidis do sorogrupo C, como meningite e a sepse;



DTP (Tríplice Bacteriana): previne Difteria, Tétano e Coqueluche;



Hepatite A: evita hepatite A;



SCR (tríplice viral): previne sarampo, caxumba e rubéola.



VOP (Vacina Oral contra a Poliomielite): previne poliomielite ou paralisia infantil;



Varicela: previne varicela;



Febre Amarela: protege contra a doença grave transmitida pela picada do mosquito infectado;



HPV: previne cânceres do colo do útero, verrugas genitais, câncer de ânus, vagina, pênis e orofaringe;



Covid-19: previne contra a doença, e a 44 subvariantes ômicron XBB 1. Proteção contra a dengue Desde 11 de setembro, a vacinação contra a dengue em Fortaleza foi reforçada, com a ampliação dos postos de saúde que ofertam o imunobiológico. O aumentou foi de 19 para 44 locais. Agora, o imunizante pode ser encontrado em postos de saúde distribuídos nas 12 regionais da Cidade. Fortaleza recebeu, até o momento, 38 mil doses da vacina. A campanha foi iniciada em 13 de maio deste ano e, até o dia 5 de setembro, 7.774 doses foram aplicadas referentes à primeira dose. O quantitativo é apenas 5% da cobertura vacinal, que tem um público estimado em 154 mil crianças e adolescentes.

O período para aplicação da segunda dose também teve início, com 596 doses aplicadas até o dia 5 de setembro. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 18h30min. Aos finais de semana e feriados, dois postos abrem exclusivamente para vacinação (Pio XII e Mattos Dourado). Nessas unidades, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) garante o acesso da imunização para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos (14 anos, 11 meses e 29 dias), obedecendo aos critérios de priorização ministerial. Entre janeiro e 10 de agosto deste ano, foram confirmados 1.866 casos de dengue.

Além da vacinação, é fundamental que as pessoas estejam atentas à eliminação dos possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. A eliminação de água parada em recipientes e a manutenção da limpeza de caixas d'água e calhas previnem a proliferação do vetor.

Esquema vacinal A vacina disponibilizada é do laboratório Takeda, baseada na tecnologia do vírus vivo atenuado, e oferece proteção contra os quatro sorotipos da dengue (1, 2, 3 e 4). O esquema vacinal é composto por duas doses (D1 e D2), com intervalo de três meses entre elas, permitindo que o sistema imunológico se fortaleça progressivamente contra os sorotipos do vírus.