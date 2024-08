Casos de coqueluche: é preciso vacinar para prevenir possível surto no Ceará

Com o aumento dos casos de coqueluche no Brasil, a preocupação com um possível surto no Ceará cresce. No último dia 27 de julho, a primeira morte pela doença em três anos foi confirmada no País, sendo a vítima um bebê de seis meses, natural do Paraná. A vacinação, disponível no SUS para crianças menores de 5 anos, o principal grupo de risco, é a principal medida para evitar a propagação da doença.

Conforme o Ministério da Saúde (MS), até 22 de julho de 2024, foram registrados 339 casos de coqueluche no Brasil, um aumento de 56% em relação aos 217 casos de 2023. Já no Ceará, conforme dados da Secretaria de Saúde do Estado, o número de casos da coqueluche têm se mantido baixo.

Série histórica de coqueluche no Ceará: