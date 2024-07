Mortes por meningite no Ceará mais do que dobram nos primeiros meses de 2024

Vacinação contra meningite Crédito: Geovana Albuquerque/Agência Saúde DF

José Cândido, infectologista que atua no Hospital São José, explica que a meningite é ocasionada pela infecção das membranas que circundam e protegem o nosso cérebro. Conforme Ministério da Saúde (MS), a doença pode ser dividida em quatro grupos: as bacterianas, provocadas por bactérias, as virais, transmitidas por vírus, as fúngicas, adquiridas por meio de fungos, e aquela causadas por parasitas. Nesse contexto, o especialista pontua que a mais preocupante delas é a infecção por bactérias, que pode provocar a chamada meningite por pneumococos, a meningite H por Haemophilus e a meningite meningocócica. Elas variam entre si em decorrência do agente infeccioso.

Ainda segundo José Cândido, entre as patologias desse tipo há uma que necessita de uma maior atenção devido aos riscos que traz: a meningocócia. "O grande temor da meningite meningocócica é sua característica invasiva e uma alta de evolução para uma forma mais grave, uma doença não apenas restrita ao cérebro, mas que pode se espalhar pelo corpo e causar um quadro de infecção generalizada", diz. No geral, o profissional destaca que pacientes com meningite podem apresentar sinais como incapacidade de encostar o queixo no peito, febre alta, dor de cabeça, sonolência e desmaios. De acordo com dados da Sesa, entre as infecções que foram registradas neste ano no Estado oito foram de doença meningocócica e outras 154 são de outros tipos de meningites. Em relação aos óbitos registrados, uma morte foi em decorrência da patologia meningocócica e 16 das demais. Já sobre a idade das pessoas que morreram em decorrência da doença no Ceará em 2024, as faixas etárias de 5 a 9 anos e de 50 a 59 anos acumulam cinco casos, respectivamente, conforme pasta da saúde. Vanuza Chagas, médica pediatra, pontua que os casos em crianças preocupam, principalmente pela imaturidade do sistema imunológico que elas têm, o que leva à baixa formação de anticorpos.

"A meningite é uma doença potencialmente grave em qualquer idade, e principalmente na criança, até pela imaturidade do sistema imunológico. Pode se apresentar com quadro clínico grave e deixar sequelas como surdez, danos cerebrais irreversíveis, sequelas motoras e até amputação de membros", frisa. Veja como ocorre a transmissão:

Meningite bacteriana: geralmente, as bactérias que causam meningite bacteriana se espalham de uma pessoa para outra por meio das vias respiratórias, por gotículas e secreções do nariz e da garganta. Já outras bactérias podem se espalhar por meio dos alimentos, como é o caso da Listeria monocytogenes e da Escherichia coli.

Meningite viral: podem ser transmitidas de diversas maneiras a depender do vírus causador da doença. No caso dos Enterovírus, a contaminação é fecal-oral, e os vírus podem ser adquiridos por contato próximo (tocar ou apertar as mãos) com uma pessoa infectada; tocar em objetos ou superfícies que contenham o vírus e depois tocar nos olhos, nariz ou boca antes de lavar as mãos.