VLT freia e evita colisão em Fortaleza; homem tem lesões leves

Segundo depoimentos, um homem, que não teve a identidade revelada, deitou nos trilhos nas proximidades do bairro São João do Tauape. Não foram registrados sinais de lesões graves

Uma ocorrência foi registrada na noite deste sábado, 14, após um homem deitar na via férrea, no bairro São João do Tauape, em Fortaleza, e não atender aos sinais de um Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) para que desocupasse a passagem.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), não houve colisão do homem com o trem, que conseguiu parar próximo a pessoa que ocupava os trilhos. Segundo relatos do condutor do VLT, o homem apresentava sinais de embriaguez.



“Apesar do condutor do VLT ter acionado a frenagem e buzinado, o homem não saiu dos trilhos”, diz a secretaria.