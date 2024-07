VLT do Cariri tem funcionamento normalizado após acidente

Dois adultos, um idoso e uma criança ficaram feridos no acidente com um trem do VLT Cariri, que bateu em barreira de proteção nessa quarta-feira, 24. Veja os horários de funcionamento das estações Fátima e Crato

A operação do Veículo Leve sobre Trilho (VLT) do Cariri foi normalizada na manhã desta quinta-feira, 25, após alterações no funcionamento devido à colisão de um trem com uma barreira de segurança, nessa quarta-feira, 24, no Crato, a 538,53 quilômetros (km) de Fortaleza. Apenas um trem faz as viagens, portanto o intervalo entre as viagens ficou maior (veja horários abaixo).

A movimentação de passageiros estava tranquila na estação Crato durante esta manhã, de acordo com Yago Pontes, repórter da rádio O POVO CBN Cariri.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O funcionamento do VLT foi interrompido para a retirada do veículo danificado na tarde dessa quarta-feira, 24. Apenas a Estação Crato estava com as operações paralisadas.