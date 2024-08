Ceará tem alerta sobre perigo de ventos em 46 cidades

Fortaleza e outras 45 cidades do Ceará receberam aviso de perigo potencial emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta quarta-feira, 21, alertando para a intensificação de ventos na região litorânea.

Conforme o Inmet, os ventos fortes podem causar a movimentação de dunas de areia sobre construções na orla. O aviso é válido a partir das 18 horas desta quarta-feira até o fim da sexta-feira, 23.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Estão incluídos os municípios da costa do Ceará, do Piauí, Rio Grande do Norte e da Paraíba. Ao todo, 104 cidades receberam o aviso. O Inmet orienta que a população entre em contato com a Defesa Civil em caso de riscos.