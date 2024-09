Torcedor baleado em confronto de torcidas morre em Fortaleza Crédito: Reprodução/Redes sociais

Um torcedor do Ceará Sporting Club, Augusto de Jesus Sousa, morreu nessa quarta-feira, 11, no Hospital Instituto Doutor José (IJF), em Fortaleza. Ele estava internado desde domingo, 8, após ser baleado durante um confronto entre torcedores na avenida Osório de Paiva, no Bairro Bom Jardim, em Fortaleza. O conflito envolveu dezenas de pessoas, que estavam vestidas com camisas de time e começaram a se agredir em via pública. Durante a briga, Augusto foi atingido por um tiro no pescoço. Logo após, ele foi socorrido e ficou internado, mas não resistiu aos ferimentos. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A Torcida Cearamor, da qual Augusto era membro, publicou uma nota de pesar pela morte do jovem e expressou solidariedade à família e aos amigos dele. A nota também pede que a Polícia investigue o caso com rigor e que os responsáveis sejam devidamente punidos.