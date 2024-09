Edu Summit 2024: escola, acolhimento e diversidade foram temas do evento de Educação

De acordo com a professora Geny Lustosa, da UFC, cerca de 80 milhões de pessoas com mais de 15 anos não concluíram a educação básica no Brasil

De acordo com a professora Geny Lustosa, da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará (Faced/UFC), o sistema escolar brasileiro precisa de escolas que “acolham e reconheçam a diversidade dos alunos” para garantir a equidade no ambiente estudantil. A docente legislou uma palestra sobre o tema na manhã desta sexta-feira, 13, último dia do Congresso Brasileiro de Educação, realizado no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza.

De acordo com a professora, cerca de 80 milhões de pessoas com mais de 15 anos não concluíram a educação básica. Destes, mais de 8 milhões não foram alfabetizadas. "Quando a gente se aprofunda na leitura dos dados, a gente percebe que existe um recorte de classe, gênero, etnia, territorialidade etc".