Renato Janine, ex-ministro da Educação, aponta desafios das universidades em palestra na UFC

Evento ocorreu na noite desta quarta-feira, 11, no auditório da Reitoria da entidade federal

Renato Janine Ribeiro participou de uma palestra realizada na Reitoria da Universidade Federal do Ceará (UFC), em Fortaleza, na noite desta quarta-feira, 11. O ex-ministro da educação falou para um público que variava entre alunos e docentes, apontando os desafios e a importância do ensino universitário no Brasil.

Momento integrou a programação das Conferências Avançadas, do Colégio de Estudos Avançados (CEA). Órgão é vinculado a entidade federal e foi criado com o objetivo de "promover atividades, programas e projetos que contribuam para a formação do pensamento científico e acadêmico de modo transdisciplinar".

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

LEIA TAMBÉM | Acesso ao ensino superior: universidades não estão preparadas para receber quilombolas