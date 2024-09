Quatro pessoas são presas em Fortaleza suspeitas de roubos e furtos de motos

Crédito: Divulgação/Polícia Civil do Estado do Ceará

Quatro pessoas foram presas nessa terça-feira, 10, suspeitas de furto e roubo de motocicletas no bairro Bela Vista, em Fortaleza. Além das prisões, seis veículos foram apreendidos em uma residência da região.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), o imóvel era utilizado como garagem e ponto de desmanche das motocicletas. Depois de desmontadas, as partes do veículo eram vendidas separadamente no mercado clandestino.