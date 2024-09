‘Onda amarela’ na Beira Mar conscientiza público sobre Setembro Amarelo

O momento também celebrou a atuação do Programa de Apoio à Vida (Pravida), com atividades relacionadas ao mês de prevenção ao suicídio neste domingo, 8

Se deslocando de seu grupo, uma jovem entrega à Isadora Rufino, 26, um doce. A mensagem recebida - “não desista” - emociona a jovem, que observava a movimentação da Caminhada pela Vida na avenida Beira Mar neste domingo, 8. O evento, realizado pelo Programa de Apoio à Vida (Pravida), busca dar visibilidade ao tema da prevenção ao suicídio.

“Eu fiquei toda arrepiada”, conta. “Acho muito lindo ter as pessoas fazendo isso, porque (a saúde mental) está sendo generalizada, não tem muito reconhecimento e a gente não tem muito apoio sobre isso”, explica.

O serviço de saúde mental Pravida, responsável pela caminhada, é vinculado à Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará (UFC) e completa duas décadas de atuação em 2024. Entre as atividades realizadas ao longo do Setembro Amarelo, está o trajeto pela Beira Mar.