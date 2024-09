Passageiro tem faca cravada na testa ao defender vítima de roubo em ônibus

Suspeito do caso foi preso em flagrante

Um passageiro ficou com uma faca cravada na cabeça ao tentar defender uma mulher vítima de roubo dentro de um coletivo. O caso foi registrado nesta sexta-feira, 6, em Fortaleza.



Conforme O POVO apurou, o homem teria subtraído o aparelho celular da mulher e, ao tentar intervir, o passageiro foi atingido com o golpe de faca na testa. O motorista do coletivo parou o veículo nas proximidades da Base do Corpo de Bombeiros e os profissionais atenderam a ocorrência até a chegada da Polícia.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os primeiros socorros foram realizados e o rapaz foi socorrido pelo Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) ao Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro. O suspeito do crime foi preso em flagrante e encaminhado ao 34º Distrito Policial.