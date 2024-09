Acusados de matar entregador de pizzaria no bairro Barroso são condenados

Dois homens foram condenados pelo homicídio do entregador Francisco Gabriel Alves da Silva, que aconteceu no bairro Barroso, em Fortaleza, em maio de 2023. A condenação foi dada pelo Conselho de Sentença da 5º Vara do Júri de Fortaleza, na última segunda-feira, 2.

Segundo o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), o acusado Davi Medeiros de Melo foi sentenciado a 19 anos e nove meses de cárcere, enquanto Marcelo Queiroz do Nascimento foi condenado a 15 anos e sete meses de reclusão. Ambos em regime fechado.

De acordo com a denúncia feita pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), o entregador foi surpreendido na noite do dia 28 de maio de 2023 ao retornar de uma entrega.