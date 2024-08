Mulher é presa com 12 kg de drogas dentro de mala em ônibus que vinha do Pará

A mulher de 23 anos trazia a droga do estado do Pará para Fortaleza. Apreensão ocorreu no ônibus interestadual

Uma mulher foi presa por transportar 12,5 kg de drogas no bagageiro de um ônibus que vinha do estado do Pará para Fortaleza. A prisão ocorreu no km 59 da BR 222, em Croatá, no município de São Gonçalo do Amarante, que fica a 61,55 quilômetros (km) de distância da Capital. Ação ocorreu na manhã desta quarta-feira, 14. Em menos de 12 horas, essa é a segunda ocorrência registrada com apreensão de drogas em ônibus na Região Metropolitana de Fortaleza.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante a fiscalização realizada com passageiros no transporte, foi identificada uma mala com 5,5 kg de pasta base de cocaína e 7 kg de haxixe, com um total de 12,5 quilos (kg) de drogas. Em 2024, a PRF apreendeu 182 quilos de drogas nsa rodovias estaduais.

Segundo a PRF, a proprietária da bagagem relatou que receberia um valor em dinheiro quando realizasse a entrega da mercadoria em Fortaleza. Com o flagrante, a mulher foi presa e encaminhada para a Delegacia Metropolitana de São Gonçalo do Amarante, no Ceará.