Itaperi e Serrinha ficarão sem água nesta quinta-feira e no sábado

Os bairros Itaperi e Serrinha, em Fortaleza, ficarão sem água nesta quinta-feira, 5, e no sábado, 7, devido a uma paralisação programada no abastecimento. A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) esclarece que a intervenção será realizada para melhorar o sistema de abastecimento de água na região.

Em nota, a Cagece informa que na quinta-feira, 5, a falta de água ocorrerá das 8 horas às 14 horas, sendo realizados serviços na área entre as ruas D, João Evangelista, Betel, av. Silas Munguba, travessa Vicente Brígido, rua 7 e av. Bernardo Manoel.

Já no sábado, 7, o serviço será realizado das 8 horas às 14 horas, na área entre as avenidas Presidente Costa e Silva, Bernardo Manoel e ruas D, João Evangelista, Betel e do Jangadeiro.