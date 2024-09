Petróleo segue em queda apesar de possível intervenção da Opep

Os preços do petróleo voltaram a cair nesta quarta-feira (4), em um mercado preocupado com uma oferta abundante diante de uma demanda fraca, apesar das informações sobre uma possível intervenção da Opep. O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em novembro caiu 1,42%, chegando a 72,70 dólares. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O West Texas Intermediate (WTI) para outubro ficou em 69,20 dólares, com uma perda de 1,62%.

É a primeira vez em quase 13 meses que o WTI fecha abaixo da marca simbólica de 70 dólares. O preço do petróleo se recuperou no início da sessão após a agência Bloomberg reportar que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) e seus aliados na Opep+ estavam discutindo uma possível alteração no cronograma de aumento de sua produção. Mas isso não foi suficiente para sustentar os preços.