Ataque de rebeldes jihadistas mata 12 soldados na Síria

Doze soldados sírios morreram em um ataque suicida realizado por um grupo de rebeldes jihadistas no noroeste da Síria, informou na noite desta quarta-feira (4) o Observatório Sírio de Direitos Humanos (OSDH), sediado no Reino Unido, que dispõe de uma rede de correspondentes na Síria.

Segundo o Observatório, “membros das forças do regime, incluindo um oficial, morreram em um ataque suicida do grupo Hayat Tahrir al-Cham (HTS) contra posições do Exército no norte da província de Latakia”, no balanço mais duro em um ano contra as forças do regime.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O HTS controla setores inteiros da província de Idlib, último reduto rebelde no noroeste do país, e partes das províncias vizinhas de Aleppo, Hama e Latakia.