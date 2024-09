Cinema em Fortaleza dá brinde exclusivo em estreia de 'Jungkook'

Com estreia nos cinemas em 18 de setembro, "Jungkook: I Am Still" acompanha o membro mais novo do grupo de k-pop BTS Crédito: Big Hit/Divulgação

Com estreia marcada para o dia 18 de setembro, "Jungkook: I Am Still" irá reunir inúmeros fãs de k-pop nas salas de cinema de todo o País. Acompanhando o sul-coreano Jeon Jungkook, membro do grupo BTS, o documentário traça os caminhos do idol durante sua estreia como artista solo. Filmado por oito meses, "Jungkook: I Am Still" conta com bastidores de gravações de videoclipes, apresentações em Seoul, na Coreia do Sul, e em Nova York, nos EUA, e as preparações para o lançamento de "Golden", primeiro álbum individual de Jungkook".

Leia também | Lady Gaga teve que 'desaprender a cantar' para seu papel em Coringa Fãs do Jungkook em Fortaleza vão ganhar brinde na estreia de filme Com ingressos já disponíveis para compra, a rede de cinemas Cinépolis está com uma promoção especial para o Army (fãs do BTS). Adquirindo o ingresso na bilheteria presencial, totem de autoatendimento ou no site da rede, os fãs vão poder ganhar um photocard exclusivo do Jungkook.

Em Fortaleza, os cinemas que participam da promoção estão localizados nos shoppings North Shopping Jóquei (Av. Lineu Machado, 419 - Jóquei Clube), Riomar Kennedy (Av. Sgt. Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy) e Riomar Papicu (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu). Confira | Pinacoteca realiza seminário sobre Aldemir Martins e Antonio Bandeira Assista o trailer de “Jungkook: I Am Still”: Clique aqui para assistir no Youtube