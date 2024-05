Canadá prende quarto acusado de assassinar líder separatista indiano

As autoridades canadenses prenderam e acusaram um quarto cidadão indiano, no sábado (11), pelo assassinato do líder separatista sikh Hardeep Singh Nijjar no ano passado em Vancouver.

Amandeep Singh, de 22 anos, já estava sob custódia por denúncias não relacionadas com armas de fogo antes de ser acusado de "assassinato em primeiro grau e conspiração para cometer assassinato" em relação à morte de Nijjar, de acordo com um comunicado da polícia.

Outros três outros indianos foram presos no início do mês.