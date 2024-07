Acusado de abusar e assassinar enteada de 13 anos é denunciado

O homem acusado de abusar e assassinar a enteada em Salitre no último dia 29 de junho, foi denunciado à Justiça nessa quinta-feira, 18, pelo Ministério Público do Ceará (MPCE). Natanael Alves dos Santos foi denunciado pelo titular da promotoria de Justiça de Campos Sales acusado por homicídio qualificado, ocultação de cadáver e prática de crimes sexuais .

Como a vítima morta, o acusado pegou as roupas da jovem para tentar simular uma fuga, levou o corpo para uma área de vegetação, e a cobriu com capas do banco do carro e com roupas e, ateando fogo no corpo.



Segundo informações do MPCE, o homicídio se deu com cinco qualificadoras, por motivo fútil, por asfixia, mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, se configurando também como feminicídio pela razão do sexo feminino da jovem e contra menor de 14 anos.