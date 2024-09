Abatedouro de aves clandestino é interditado em Fortaleza

Um abatedouro de aves clandestino que funcionava no bairro Pici, em Fortaleza, foi interditado nesta terça-feira, 3, pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), por meio do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon). Os órgãos chegaram ao local depois de uma denúncia anônima.



Durante a inspeção no local, foi observado que o abatedouro não tinha autorização para funcionamento de nenhum órgão sanitário (municipal, estadual ou federal). De acordo com informações do MPCE, o Decon constatou que as instalações e os equipamentos utilizados no estabelecimento não tinham condições higiênicas “desejáveis para o funcionamento de uma indústria de alimentos”.



Segundo Adnan Fontenele, coordenador do setor de fiscalização do Decon, o órgão realiza rotineiramente fiscalizações para investigar o funcionamento e penalizar possíveis irregularidades constatadas. O abatedouro tem um prazo de 20 dias para apresentar sua defesa.