Pitbull vítima de maus-tratos é resgatado pela PMCE no Crato

O caso foi registrado na Delegacia Regional do Crato, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), que apura a situação, visando localizar o tutor do animal

Equipes da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE), por meio do Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA), realizaram o resgate de um cachorro da raça pitbull com sinais de maus-tratos. A ação, que ocorreu na manhã desta sexta-feira, 2, no município de Crato, contou com o apoio da Secretaria do Meio Ambiente do município.

O grupo de policiais do BPMA foi ao local para verificar uma denúncia sobre um cachorro que estava vivendo em condições de maus-tratos, em uma residência no bairro Seminário e iniciou as diligências.

Chegando no perímetro indicado, as equipes encontratam o pitbull com sinais de desnutrição amarrado em uma corda curta, exposto ao sol e a chuva em um ambiente insalubre, sem água e comida.